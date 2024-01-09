 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çorumlu Kovboy, Antika Minibüsüyle Ülkeyi Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çorumlu Kovboy, Antika Minibüsüyle Ülkeyi Geziyor

Eskişehir'de antika pazarını ziyaret eden Çorumlu Kovboy lakaplı emekli öğretmen Seferi Karakaş, 'Sevda' adını verdiği ve antikalarla süslediği 1973 model minibüsüyle ülkenin dört bir tarafını geziyor. Karakaş, ilginç tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve köy arazilerine aracının arkasına bağladığı motosiklet ve bisiklet ile gidiyor. Minibüsün arka tarafını karavan gibi kullanan Karakaş, bu tarzını ömür boyu sürdürmek istiyor. Antikaya olan ilgisiyle bilinen Karakaş, gittiği antika pazarlarında kendine uygun objeleri bulup tarzını oluşturuyor. 1973 model aracı olan Sevda, insanlara geçmişe dair mesajlar veriyor ve ilgiyle izleniyor.

Çorumlu Kovboy, Antika Minibüsüyle Ülkeyi Geziyor
09.01.2024 - 10:05,  Güncelleme: 10:13
Abone Ol

Eskişehir'de antika pazarını ziyaret eden Çorumlu Kovboy lakaplı emekli öğretmen Seferi Karakaş, 'Sevda' adını verdiği ve antikalarla süslediği 1973 model minibüsüyle ülkenin dört bir tarafını geziyor.

Çorum'un Çatak Köyü'nde doğan emekli sınıf öğretmeni Seferi Karakaş, ilginç tarzıyla gittiği her yerde tüm dikkatleri üzerine topluyor. Çorumlu Kovboy lakabıyla da tanınan Karakaş, 'Sevda' adını verdiği 1973 model minibüsüyle Türkiye'nin dört bir tarafındaki antika pazarlarını ziyaret ediyor. İlginç tarzını pazarlardan topladığı antikalarla süslediği minibüsüne de yansıtan Karakaş, köy arazilerine aracının arkasına bağladığı motosiklet ve bisiklet ile gidiyor. Ön tarafında çeşitli süs eşyaları bulunan minibüsün arka tarafını karavan gibi kullanan Karakaş, bu tarzını bir ömür boyu sürdürmek istiyor.

"Kendime uygun objeleri bularak tarz yapıyorum"

Beni anneannem büyüttü. Onun da kimsesi yoktu ama yemez yedirir, giymez giydirirdi. O zamanlarda kendisi bana bir tarz oluşturdu. 1965 yıllarında bazı vatandaşlarımız yurt dışına gitmişti. Aynı şekilde onların da kimsesi yoktu. O insanların ailelerine anneannem ebelik yapardı. Onlar da izinden dönüşlerinde anneannem onlarla ilgilendiği için çeşitli hediyeler getirirdi. Oradan bir farklılık yakaladık. O farklılıktan sonra çocukluktan beri böyle değişik tarzlarda giyinmeyi seven bir insanım. Gündelik hayatımda da böyleyim. İş icabı olduğu zaman farklı kıyafetler giyiyorum. Onun haricinde tarzım bu şekilde. Antikaya çok ilgim var. Klasikçi olduğum için şehirlerdeki çeşitli muhtelif antika pazarlarına davet ediliyorum. Gidiyorum, kendime uygun objeleri bularak tarz yapıyorum" dedi.

"Bu araç gittiğimiz yerlerde insanlara mesaj veriyor"

Sevda ismini koyduğu aracı 1973 yılından beri kullandığından bahseden Karakaş, "Aracımızın 50 yıllık bir geçmişi var. 20 yıl çekme belgeli kaldı. Bu sürenin sonunda modifiye ederek, makyajlayarak bugünkü haline getirdik. Şu anda karavan olarak kullanmaktayım. Gittiğimiz yerlerde de insanlara mesaj veriyor. Çünkü bu arabalar zamanında halkımızın toplu taşımasında kullanılan araçlardı. Eski insanlar bu aracı gördüklerinde o günlerin hikayelerini anımsıyorlar. Kimisi yolculuk yapmış, kimisinin düğün arabası olmuş, kimisinin gelin arabası olmuş. Bu şekilde insanlar aracımı ilgiyle izliyorlar. O da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Türkiye, Çorum, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorumlu Kovboy, Antika Minibüsüyle Ülkeyi Geziyor - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:47:02. #1.11#
SON DAKİKA: Çorumlu Kovboy, Antika Minibüsüyle Ülkeyi Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement