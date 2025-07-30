Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattının Kaldırılmasına Tepkiler - Son Dakika
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Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattının Kaldırılmasına Tepkiler

Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattının Kaldırılmasına Tepkiler
30.07.2025 19:07  Güncelleme: 19:11
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İstinye ile Çubuklu arasında hizmet veren arabalı vapur hattının kaldırılma kararına tepkiler büyüyor. Beykoz ve Sarıyerli muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar, hattın iptalinin ulaşımda önemli bir sorun yaratacağını belirterek, kararın gözden geçirilmesini talep etti.

İstinye ile Çubuklu arasında hizmet veren arabalı vapur hattının 31 Temmuz'da kaldırılacak olmasına tepki gösteren Beykoz ve Sarıyerli muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar Çubuklu İskelesi'nde bir araya geldi. "Ulaşımda üvey evlat muamelesi görüyoruz" diyen muhtarlar, hattın devam etmesini talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2017 yılında hizmete alınan ve İstinye ile Çubuklu arasında boğaz geçişini sağlayan arabalı vapur hattının 31 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı açıklanmıştı. Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattının iptal edilmesine tepki gösteren mahalle muhtarları, spor kulübü başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar Çubuklu İskelesi'nde bir araya geldi. Çubuklu İskelesi'nde toplanan grup, hattın iptalinin bölge halkını mağdur ettiğini belirterek hattın yeniden hizmete alınmasını talep etti. Yapılan açıklamada, hattın hem ulaşım hem de trafik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

"Bu arabalı vapurun kaldırılma kararını şiddette kınıyoruz"

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahalle Muhtarı Cengizhan Turaman, yaptığı açıklamada, "2017 yılından itibaren faaliyet gösteren arabalı vapurun Beykoz'umuza ve özellikle İstanbul'a çok büyük bir hizmeti olmakta. Bu arabalı vapurun kaldırılma kararını şiddette kınıyoruz. Resmen sefarete mahkum olmanın memleketin yazgısı olduğuna inandırılmaya çalışıyoruz. Beykoz'un meselelerine vatandaşın ihtiyaçlarına medeni bir hayata kavuşmak için vermiş olduğumuz mücadeleye rağmen Beykoz'a ve Sarıyerli'ye resmen bir üvey evlat muamelesi yapılıyor. Bugün 20 milyonluk İstanbul gibi bir metropolde özellikle Beykoz için konuşuyorum, bu kadar çok ulaşım problemi varken metrosu yokken, metrobüsü yokken deniz ulaşımıyla taşımacılığı hızlandırmamız gereken yerde İstanbul gibi trafik sorunu olan bir yerde bu arabalı feribotun kaldırılması hiç doğru bir karar değil. Ben buradan Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerine sesleniyorum. Bu vermiş oldukları karardan bir an önce dönmeleri gerekiyor" dedi.

"Hatla ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz"

Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı ve Emirgan Mahalle Muhtarı Muharrem Yavuz ise, "31 Temmuz itibarıyla kaldırılacağı duyurulan Çubuklu-İstinye arabalı vapur hattına ilişkin olarak, biz Sarıyerliler ve Sarıyer mahalle muhtarları olarak burada bulunuyoruz. Bu hat, 2017'den bu yana hem Sarıyerlilerin hem de İstanbulluların aktif şekilde faydalandığı önemli bir ulaşım hizmetiydi. Bu hattın iptal edilmesini kesinlikle yanlış buluyoruz. Çünkü bu araçlar artık yeniden İstanbul trafiğine katılacak ve bizim mahalle aralarımızdan köprüye ulaşmaya çalışacaklar. Bu durum hem mahalle içi trafiği artıracak hem de genel İstanbul trafiğini daha da zorlaştıracaktır. Oysa bu hat, şehir trafiğini az da olsa yüzde 3-4 oranında rahatlatan ciddi bir çözümdü. Biz, Sarıyer'deki 38 mahalleyi temsil eden muhtarlar olarak buradayız ve bu hizmetin İstanbullulardan alınmasını kabul etmiyoruz. Konuyla ilgili alternatif çözüm önerilerimizi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine sunduk. Hatla ilgili kararın tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşa yazık"

Arabalı vapuru kullanan Gürdal Çiçek isimli bir vatandaş ise, "Belediye hizmet için vardır, para kazanmak için değil. Karar çok yanlış. Devam etmesini istiyoruz. Bir ay sonra trafik kitlenecek. Vatandaşa yazık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Sarıyer, İstinye, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattının Kaldırılmasına Tepkiler - Son Dakika

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