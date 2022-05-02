Çukurca'da Ramazan bayramı ziyaretleri - Son Dakika

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Yunus Kantar, Çukurca Hakimi Banu Akşahin, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık ve Çukurca Emniyet Müdür Vekili Avni Ergün, Çukurca'nın farklı noktalarında görev yapan ve nöbet tutan jandarma, polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Personellere iyi bayramlar dileğinde bulunan Kaymakam, "Bayramda vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için çalışan siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte uzun ömürler diler, Ramazan Bayramınızı tebrik ederim" dedi. - HAKKARİ