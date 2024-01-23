Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 10. toplu açılış için gün sayıyor. Başkan Çetin, "Her yıl bir toplu açılış yaparak önemli projeleri hizmete açtık. Seçimden önce 10'uncu toplu açılışı yaparak hemşehrilerimizin karşısına alnımız açık, başımız dik şekilde çıkacağız" dedi.

Görev yaptığı iki dönem boyunca her yıl toplu açılış yaparak önemli projeleri hayata geçiren Başkan Soner Çetin, 10'uncu toplu açılış için hazırlıkların süratle devam ettiğini ifade etti.

Başkan Soner Çetin, "2014 yılında göreve geldiğimizin 7'nci ayında ilk toplu açılışımızı gerçekleştirdik. Ardından her yıl bir toplu açılış yaptık. Tüm açılışlarda önemli projeleri hayata geçirdik. Bu projelerin büyük kısmı Türkiye'ye örnek olmuş projelerdir. 9'uncu toplu açılışımızı 30 Ağustos 2023 tarihinde yaparak iki bayramı bir arada kutladık. Görev süremiz içerisindeki pandemi ve deprem gibi olağanüstü durumlarla da karşılaştık, büyük felaketler yaşadık. Ancak hiçbir zaman ayağımızı gazdan çekmedik ve bahanelerin arkasına sığınmadık. Ne söz verdiysek yerine getirdik" şeklinde konuştu.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde de projeleri durdurmadıklarını ve hizmete devam ettiklerini anlatan Başkan Soner Çetin, "Akılcı yönetim ve tasarruf tedbirleriyle halkın parasını halk için kullanmaya devam ettik. Böylece projelerimizi hayata geçirmeyi başardık. Şimdi söz verdiğimiz gibi 10'uncu toplu açılış törenine hazırlanıyoruz. Seçimden önce mart ayının ikinci haftasında 10'uncu toplu açılış törenimizi gerçekleştirme planlıyoruz. Yine içinde kreş ve toplum merkezinin olduğu önemli bir sosyal tesis, temalı parklar, emekli dinlenme evi, spor kompleksleri gibi yeni tesislerimiz halkın hizmetine açılacak. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizle paylaşacağız" dedi. - ADANA