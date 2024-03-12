Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti. AESOB Başkanı Niyazi Göger, yerel seçimlerde Başkan Çetin'e destek sözü verdi.
Başkan Çetin, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı Cihan Özkan ve Meclis üyesi adaylarıyla birlikte AESOB'yi ziyaret etti. AESOB Başkanı Niyazi Göger, esnaf odaları başkanlarının da katıldığı toplantıda, Soner Çetin'e destek vereceğini açıklayarak, diğer başkanlardan da aynı tavrı beklediğini söyledi. Niyazi Göger, şunları kaydetti:
"Ben AK Partili'yim kendisi CHP'liydi, şimdi İYİ Parti adayı. Ama sözünün eri, önemli hizmetler yapan bir belediye başkanı. Her yerde söyledim, burada da tekrarlıyorum oyum Soner Çetin'e. Belediye başkanımızı mahallemize ilçemize hizmet etsin diye seçiyoruz, karşımıza rakip olsun diye seçmiyoruz."
Başkan Çetin de şöyle konuştu:
"İnsan sözünün eri olmalı, ahde vefa duygusu gelişmiş olmadı. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdum. Kimseyi satmadım. Belediye başkanının görevi birlik başkanlarının seçimlerine karışmak, oda seçimlerine karışmak, dernek seçimlerine karışmak değildir. Belediye başkanı seçilen kişi kenti dizayn etme niyetinde olmamalı. Böyle davranınca esnaf odaları tavır koydu. O bayrağı düşürmeden partinin her kademesinde görev yaptım. Bugün partinin yönetiminde olanlar partinin önünden geçmezken biz bu partiye hizmet ettik. Halkla iç içe bir belediyecilik anlayışına sahibim. Esnafla hep birlikte oldum. Ben onurlu bir mücadele veriyorum. Ben CHP'li olmaktan onur duyuyorum ama hiçbir zaman siyaset yapmadım. Halkın tamamını kucakladık herkese hizmet götürdük. O yüzden bize 'Herkesin Başkanı' dediler. İyi ki öyle yapmışım. Bugün bunun yararını görüyoruz. Biz kimseye partinizi değiştirin demiyoruz. Soner Çetin'e destek vermekle kimse partisinden vazgeçmiş olmuyor. Aytaç Durak 5 kez farklı partilerden seçim kazandı. Halk bu ayrımı yapabiliyor. Partiye bakmıyor adayın kim olduğunu önemsiyor. Yerel seçimde 'kale' diye bir şey olmaz. Aday yapılan arkadaşımız iyi biri olabilir ama Çukurova'yı bilmez. Bunu kendisine de söyledim. Çukurova'nın sorunlarını bilmez. Arkadaşımız Seyhan için kendisini hazırlamış. Çukurova'nın iki sokağını bilmez. Bu seçimde siyaseti bir kenara bırakın güvendiğiniz inandığınız adayı destekleyin."
Çetin, elinde üç araştırma sonucu olduğunu, tümünde de seçimi önde götürdüklerini belirterek, "Bunların birinde 4, birinde 5, diğerinde 6,5 puan park var. Seçim yaklaştıkça fark daha da açılacak. Bu CHP'de de değişime neden olacak. Bu yanlışları yapıp aday borsası kuranlar çekip gidecek. Bu son dönemim zaten. Sorunları çözüp 5 yıl sonra köşeme çekilmek istiyorum" diye konuştu.
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