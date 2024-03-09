Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Aytaç Durak'ı Ziyaret Etti

Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ı evinde ziyaret etti. Başkan Çetin, "Ustalık döneminde Aytaç Durak gibi bu kentin yönetiminde söz sahibi insanların fikirlerini alıp, belediyeye siyaset sokmayacağım" dedi.

Başkan Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aytaç Durak'ı ziyaret etti. Durak, Başkan Soner'e seçimlerde destek sözü verdi. Hayatı boyunca belediyeye siyaseti sokmadığını belirten Durak, şunları söyledi:

"Soner Çetin de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde belediyeye siyaseti sokmadı. İnanıyorum ki seçimi farklı bir şekilde alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi Soner Çetin gibi bir belediye başkanını aday göstermeyerek yanlış yapmıştır. Çukurova seçmeni bilinçlidir, partiye değil adaya bakar. Ben farklı partilerden 5 kez aday oldum ve seçimleri hep kazandım. Soner Çetin de bu seçimi kazanacaktır. Ben de bu konuda üzerime düşeni yapacağım."

Başkan Çetin ise şöyle konuştu:

"Aytaç Ağabey efsane bir belediye başkanı olarak 5 dönem Adana'yı yönetti. Çukurova'nın da içinde bulunduğu Yeni Adana'yı kurdu. Desteği bizim için önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gücümüze güç kattı. Adana seçmeni bilinçlidir. Yerel seçimlerde partiye göre değil adaya göre tercih yapar. Sayın Aytaç Durak'a söz verdim. Mazbatayı alınca ilk teşekkür ziyaretini kendisine yapacağım. Ustalık döneminde Aytaç Durak gibi bu kentin yönetiminde söz sahibi insanların fikirlerini alıp, belediyeye siyaset sokmayacağım."