Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Aytaç Durak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Aytaç Durak'ı Ziyaret Etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ı evinde ziyaret etti. Başkan Çetin, Durak'ın fikirlerini alarak belediyeye siyaset sokmayacağını belirtti.

09.03.2024 13:54  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Aytaç Durak'ı evinde ziyaret etti. Başkan Çetin, "Ustalık döneminde Aytaç Durak gibi bu kentin yönetiminde söz sahibi insanların fikirlerini alıp, belediyeye siyaset sokmayacağım" dedi.

Başkan Çetin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Aytaç Durak'ı ziyaret etti. Durak, Başkan Soner'e seçimlerde destek sözü verdi. Hayatı boyunca belediyeye siyaseti sokmadığını belirten Durak, şunları söyledi:

"Soner Çetin de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde belediyeye siyaseti sokmadı. İnanıyorum ki seçimi farklı bir şekilde alacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi Soner Çetin gibi bir belediye başkanını aday göstermeyerek yanlış yapmıştır. Çukurova seçmeni bilinçlidir, partiye değil adaya bakar. Ben farklı partilerden 5 kez aday oldum ve seçimleri hep kazandım. Soner Çetin de bu seçimi kazanacaktır. Ben de bu konuda üzerime düşeni yapacağım."

Başkan Çetin ise şöyle konuştu:

"Aytaç Ağabey efsane bir belediye başkanı olarak 5 dönem Adana'yı yönetti. Çukurova'nın da içinde bulunduğu Yeni Adana'yı kurdu. Desteği bizim için önemli. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gücümüze güç kattı. Adana seçmeni bilinçlidir. Yerel seçimlerde partiye göre değil adaya göre tercih yapar. Sayın Aytaç Durak'a söz verdim. Mazbatayı alınca ilk teşekkür ziyaretini kendisine yapacağım. Ustalık döneminde Aytaç Durak gibi bu kentin yönetiminde söz sahibi insanların fikirlerini alıp, belediyeye siyaset sokmayacağım."

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Soner Çetin, Aytaç Durak, Çukurova, Siyaset, Adana, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Aytaç Durak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Aytaç Durak'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement