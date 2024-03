Çukurova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenledi

Yerel

Çukurova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Kapalı Semt Pazarı'nda etkinlik düzenledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Biz en çok kadınlarımız için çalışıyoruz. Biz 8 Mart'ı kadınlara özel projelerle her gün kutluyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında etkinlik düzenledi. Alanda toplanan yüzlerce kadınla tek tek ilgilenen ve karanfil dağıtarak günlerini kutlayan Başkan Çetin, şöyle konuştu:

"Biz en çok kadınlarımız için çalışıyoruz. Belediyemizde pozitif ayrımı yılda bir gün değil, her gün gerçekleştirdik. Tüm hizmetlerimizle kadına öncelikli belediye olmaya çalıştık ve onlarca proje hayat geçirerek, sözde değil, gerçek kadın odaklı sosyal belediyecilik yaptık. Biz 8 Mart'ı kadınlara özel projelerle her gün kutluyoruz. Çünkü onlar eşit ve özgür oldukça yaşanılabilir bir dünya mümkün. Kadınlar olmadan hiçbir konuda başarılı olmamız mümkün değil. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, çiçek açar. Kadın dostu bir belediye başkanı olarak kadınlarımızın her zaman destekçisiyim."

Kadın odaklı onlarca projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Çetin, Çukurova Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek oldukları için gurur duyduklarını belirtti. Çetin, şöyle devam etti:

"Biz de Çukurova Belediyesi olarak kadınlarımızı önceleyen projelere imza atıyoruz. Çocuklarını güven içinde bırakabilecekleri kreşler açıyoruz, meslek sahibi olmaları için meslek kursları düzenliyoruz, ürünlerini satabilecekleri kadın ürünleri pazarları açıyoruz, sosyalleşmeleri ve kendilerini evlerinde gibi hissedeceği sohbet evleri açtık, Mola Evi'yle engelli ve dezavantajlı çocuklarımızın annelerine nefes almaları için çalışmalar yaptık, tüm projelerimizde kadınlar için pozitif ayrım yaptık. Bir gün değil, her gün kadınlarımızı düşündük ve onlar için çalıştık."

Etkinliğin ardından ellerinde karanfillerle Turgut Özal Bulvarı'nda yürüyen ve kaldırımda bulunan vatandaşlarla buluşan Başkan Çetin, kırmızı karanfil dağıtarak yolda yürüyen kadınların da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Başkan Çetin, gezisi sırasında kendisi ile hatıra fotoğraf çektirmek isteyen kadınları da kırmadı. Kadın esnafı da ziyaret eden ve çiçek veren Başkan Çetin daha sonra Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan Kapalı Semt Pazarını ziyaret ederek, burada alışveriş yapan Çukurovalılarla buluştu. Kadınların taleplerini dinleyen ve onlara çiçek dağıtan Çetin'e pazarda da ilgi büyük oldu.