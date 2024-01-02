Çukurova Belediyesi, Evde Fizik Tedavi Hizmetiyle Hastalara Umut Oluyor

Çukurova Belediyesi, ücretsiz olarak sunduğu evde fizik tedavi hizmeti ile 60 yaş üzeri olan ve nörolojik ya da ortopedik sorunlarla beraber ağrıyla mücadele eden hastalara umut oluyor.

Çukurova Belediyesi'nin evde sağlık hizmetleri vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman Fizyoterapistler, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan ekipler, ilçede bulunan köyler de dahil olmak üzere, hastanelere ve tedavi merkezlerine gidemeyecek olan vatandaşların evlerine gidiyor, sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. Hastanın sağlık durumuna göre ön tespitler yapılıyor ve raporlar incelendikten sonra tedaviye geçiliyor.

Nörolojik ve ortopedik problemler başta olmak üzere ağrıyla mücadele eden ve tedaviye ihtiyacı olan 60 yaş üzeri vatandaşlara, 6 seansa kadar sağlık hizmeti veriliyor. Yürüme ya da hareket kabiliyeti sorunu yaşayan Çukurovalılar, bu tedaviyle normal yaşamlarına dönüyor.

Evde fizik tedaviyle artık yürümeye başlayan 86 yaşındaki Süleyman Akdan ve eşi 76 yaşındaki Kudret Akdan, belediyenin bu ücretsiz hizmetinden dolayı büyük mutluluk yaşayan hastalardan. Uzun zamandır evden dışarı adım atamadığını anlatan Kudret Akdan, artık yürüyebildiğini ve pazara dahi gidebildiğini belirterek, yeniden sağlığına kavuşmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık ekibinin uzman fizyoterapisti Mustafa Tengip, yalnızca Çukurova İlçesi'nde değil, Adana genelinde fizik tedavi hizmeti sunduklarını, randevu ile çalıştıklarını anlatarak, belediye olarak amaçlarının vatandaşların para ödemeden, en iyi sağlık hizmetini alarak tedavilerini sağlamak olduğunu söyledi.

BAŞKAN SONER ÇETİN: "YAŞLILARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, yaşlılara ayrı bir önem gösterdiklerini söyleyerek, sadece sağlık işleri biriminde değil, evlere de tedaviyi götürerek, yatağa ve eve bağımlı vatandaşların öncelikli olduğunu belirtti.

Hastaneye gidemeyecek olan ya da tedavi masraflarını ödeyemeyecek zor durumdaki yaşlılara umut olmak istediklerini açıklayan Başkan Soner Çetin, "Her yerde, en kalite sağlık hizmeti için kolları sıvadık. Uzman sağlık ekiplerimiz köylere dahi giderek fizik tedavi hizmetini veriyor. Modern cihazlar ve ekipmanlarla sağlık götürüyoruz. Yaşlılarımız her zaman önceliğimizdir" dedi.