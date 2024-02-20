Çukurova Belediyesi\'nde En Düşük İşçi Maaşı 35 Bin Lira Oldu

Yerel

Çukurova Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 35 bin lira oldu. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Önümüzdeki dönem Çukurova altın çağını yaşayacak. Çukurova öyle acemilikle yönetilecek bir ilçe değil. Tüm partilerin oylarına talibim" dedi.

Çukurova Belediyesi'nde şirket işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi imza töreni, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çukurova Belediyesi ile Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre, en düşük işçi maaşı 35 bin lira oldu.

Başkan Çetin, işçilere şöyle seslendi:

"DÜRÜSTÇE BELEDİYEYİ 10 YIL BOYUNCA YÖNETTİK, BELEDİYEYİ BORÇ BATAĞINDAN KURTARDIK"

"Tüm araştırmalarda Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildiysem bunda sizlerin büyük payı var, ne yapsam sizlerin hakkını ödeyemem. Ahde vefa herkeste olması gereken bir özelliktir. Bu anlamda işçi arkadaşlarımı kutluyorum. 2014 yılında göreve geldiğimiz zaman belediyeyi önemli bir borç yüküyle teslim aldık. Ama bundan hiç şikayetçi olmadık. Çukurova yaşam alanı olduğu için küçük bir gelirle işleri yürütmek zorundaydık. Kaçağı göçeği önledik, tasarruf yaptık, ancak işçimizden hiçbir zaman işçimizden kısmadık. Dürüstçe belediyeyi 10 yıl boyunca yönettik, belediyeyi borç batağından kurtardık. Borcunu sıfırlamış, çok çalışmış, üretmiş, her yıl bir toplu açılış yapmış, kasasından para olan bir belediye haline getirdik. Bunu hep beraber başardık. İnsan bunun karşılığında ödüllendirmeyi beklemese de haksızlığa uğramayı da beklemez. Görevini düzgün yapanı takdir etmek lazım. Öyle bir belediye başkanı getireyim ki benim tutmam olsun dememek lazım. Ben ahde vefayı unutmadım ama kimsenin adamı olmadım, ancak kimseyi de satmadım. Bundan dolayıdır ki kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledim. Bugün kurultay iptal oldu yeniden oy kullanılacak deseler yine giderim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veririm. Biri diyor ki, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeseydin şimdi tartışmasız Büyükşehir adayıydın. Ben makam mevki için kişiliğimden ödün vermedim, yine vermem. 2009 seçimlerinde bu parti beni Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Bir hafta sonra alavere dalavere kafamı kopardılar. Ben yine sakin kaldım. Parti bizim partimiz, yöneticilerin yaptığı hatalar partiyi bağlamaz dedim. 2014 seçimlerinden önce de git çalış dediler. 2 sene çalıştım bu kez de Çukurova adayı yaptılar. 2019'da yine benzer şeyler oldu. Bu seçim öncesi Büyükşehir'de bir arkadaşımız olduğu için Çukurova'ya aday oldum. Partinin genel başkanı önseçim yapacağını söyledi, yapmadı. Sonra memnuniyet araştırması yapılacağını söyledi, onu da yapmadı.

"TÜM PARTİLERİN OYLARINA TALİBİM"

Değerli kardeşlerim, bu ağabeyinizi yalnız bırakmayın. Sizden bunu bekliyorum. Toplu istifa edeceğiz dediler, hayır kimse istifa etmesin dedim. Belediyelerde partilerden ziyade adayın kişiliği önemli. Adana bu konuda önemli sınavlar vermiştir. Yerel seçimlerde insanlar şahsa oy veriyor. Siyaset bezirganlarıyla işimiz yok bizim muhatabımız sessiz çoğunluk. Tüm partilerin oylarına talibim. CHP'ye oy veren hemşehrilerimiz bu yapılan haksızlıkları affetmezler. Seçim günü bize oy verecekler, 31 Mart'tan sonra Soner Çetin onuruyla şerefiyle yine burada olacak. Bunun önüne kimse geçemez. Halkın bana olan ilgisi ve sevgisini görüyorum. Araştırmalarda da görüyoruz sonuç belli. Herkesin bize saldırmasından belli. CHP'liler bana oy verirse partilerinden vazgeçmiş olmazlar. Diğer partilerinden bana oy verecek insanlar da partilerinden vazgeçmiş olmazlar. Bu bir onur mücadelesi, şeref meselesi. Bu dik duruşumuzla sonuca ulaşacağız. Beni yalnız bırakmayın. Önümüzdeki dönem Çukurova altın çağını yaşayacak. Çukurova öyle acemilikle yönetilecek bir ilçe değil. Acemilerin elinde kötüye gider. İşi bilenlerin ehline verin."

DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Serdar Çapar da Çetin'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Merkezi hükümetin kötü yönetimi nedeniyle işçi sınıfı olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Büyük bir vergi yükü altında eziliyoruz. Ben Türkiye'nin bu kadar yönetildiği bir dönem hatırlamıyorum. İşçi zor durumda olduğu için sürekli Soner Başkanım ödemeleri artırıyor. Kendisine bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Adana'da şirket işçisini ilk örgütleyen Soner Başkanımdır. Her zaman işçilerin yanında oldu. Pandemi döneminde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulaması gitmedi. Her zaman işçiden emekçiden yana oldu."