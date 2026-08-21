Cuma Hutbesi İşaret Diliyle Anlatıldı

Iğdır'da cuma namazında okunan hutbe, işitme engelli vatandaşlar için eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi.

Iğdır'da cuma namazında imam tarafından okunan hutbe, işitme engelli vatandaşların da takip edebilmesi amacıyla eş zamanlı olarak işaret diline çevrildi. Iğdır Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamada, imam hutbeyi normal şekilde okurken ayrı bir görevli de hutbeyi işaret diliyle anlattı. Uygulama sayesinde işitme engelli vatandaşlar cuma hutbesini işaret diliyle takip etti.