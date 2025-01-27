Cuma Namazı İzinleri İçin Uyarı - Son Dakika
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Cuma Namazı İzinleri İçin Uyarı

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarındaki cuma namazı izin uygulamalarındaki aksaklıkları bildirdi.

27.01.2025 16:43
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İstanbul Valiliği, kamu kurumlarındaki cuma namazı izin uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için kentteki kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarındaki cuma namazı izin uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi için kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi. Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti. Ancak uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların olduğu görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Yazının devamında ise, "Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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