Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor - Son Dakika
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Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor

07.05.2022 10:08
Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde yapımı tamamlanan aile danışmanlığı merkezini Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte inceledi.

Düzce'nin Cumayeri İlçesinde Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu'nun büyük önem verdiği Aile Danışmanlığı Merkezinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve tefrişatı kalan merkezi Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ile birlikte gezen Belediye Başkanı Koloğlu, yapılan çalışmaları anlatarak istişarelerde bulundular.

Öztürk ise Cumayeri için gerekli olan Aile Danışmanlığı Merkezinin son haline getirilmesi noktasında destek sözü verdi. - DÜZCE

Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor
Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor
Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor

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Mustafa Koloğlu, Ercan öztürk, Cumayeri, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumayeri Aile Danışmanlığı merkezine kavuşuyor - Son Dakika


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