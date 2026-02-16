Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma
16.02.2026 17:09  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Garip, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile bir araya gelerek ilçe esnafı için yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Koloğlu, Aydın Garip ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi.

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Garip ve yönetimi, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile bir araya gelerek ilçe esnafına yönelik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Garip ve yönetimi, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile makamında bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, ilçe esnafının durumu ve yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Mustafa Koloğlu, nazik buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Aydın Garip ile yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

Garip ise Başkan Koloğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ilçe esnafı adına iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Mustafa Koloğlu, Cumayeri, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

17:29
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler Yorum sizin
Galatasaray antrenmanında tartışma yaratan görüntüler! Yorum sizin
16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:36:40. #7.11#
SON DAKİKA: Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.