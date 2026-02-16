Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odasından anlamlı buluşma

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Garip ve yönetimi, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile bir araya gelerek ilçe esnafına yönelik çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Garip ve yönetimi, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile makamında bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, ilçe esnafının durumu ve yapılabilecek çalışmalar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Mustafa Koloğlu, nazik buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumayeri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Aydın Garip ile yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.

Garip ise Başkan Koloğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, ilçe esnafı adına iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DÜZCE