Cumayeri'nde Dere Islah Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
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Cumayeri'nde Dere Islah Çalışmaları Başlıyor

Cumayeri\'nde Dere Islah Çalışmaları Başlıyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu dere ıslah çalışmalarının başladığını duyurdu. Taşkınlara karşı alınacak önlemler ve esnafın mağdur olmaması için yeni bir pazaryeri alanı oluşturulacağı belirtildi.

13.01.2025 14:41  Güncelleme: 14:42
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçenin merkezinden geçen derenin ıslah çalışmasının başlaması için DSİ ve Cumayeri Belediyesi olarak çalışmalara başlanıldığını belirtti.

Cumayeri'nin merkezinden geçen derenin taşkınlara karşı ıslah çalışmalarının yapılması konusunda hassasiyet gösteren Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ıslah çalışmalarından etkilenmesi beklenen esnaf ile bir araya gelerek istişarede bulundu. Her iki kesiminde mağdur edilmeyeceğini belirten başkan Koloğlu; "Buradaki ıslah çalışmalarını biran önce tamamlayıp yanabilecek taşkınların önüne geçmeyi planlıyoruz. Burada tabi ki pazarcı esnafımızın da mağdur olmaması adına yeni bir Pazaryeri alanı oluşturmak için sizlerle bir araya geldik. Hem Yerli esnafımız hem de pazarcı esnafımızın mağdur olmaması konusuna da önem veriyoruz" dedi.

Dere ıslah çalışmalarının 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacağı ve pazaryerinin geçici olarak taşınacağı bölgenin bu hafta içerisinden belirlenerek hazırlıkların Cumayeri Belediyesi tarafından 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar tamamlanması planlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumayeri'nde Dere Islah Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

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