Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Kutladı

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, "Bugün, kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün takdir edilmesi gereken muhteşem varlıklar olduklarını hatırlamak için bir fırsat" sözleriyle kutladı.

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü alakalı mesaj yayımlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünden alıntı yapan Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Alp'in mesajı şöyle;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların gücünü ve özverisini kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün takdir edilmesi gereken muhteşem varlıklar olduklarını hatırlamak için bir fırsat. Kadınlarımız, toplumumuzun her alanında belirleyici roller üstleniyor. Onların liderlikleri, azimleri ve cesaretleri bizlere yol gösteriyor ve ilham veriyor. Bugün, kadınlarımızın yaptığı her şeyin değerini anlamak ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek açısından çok özel bir gün. Kadınlarımızın gücü, kararlılığı ve dayanıklılığı, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme yolunda bize rehberlik ediyor. Hep birlikte kadınlarımıza eşit fırsatlarla ve adaletle destek olmak, haklarını savunmak ve onlara daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." - ESKİŞEHİR