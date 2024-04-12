Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya\'daki teleferik kazasını yakından takip ediyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşımızın tahliyesi için İçişleri Bakanlığımız yoğun bir çalışma yürütmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğini belirten Altun, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. - ANKARA