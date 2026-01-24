Aydın'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın" dedi.

Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanında Aydınlılarla buluştu. Törende, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın" dedi.

"Ev sahibi Türkiye" projesi kapsamında 6 bin 973 kura çekiminin de yapıldığı törende, her zaman vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in toplu konutların üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını ve başarısız olduğunu belirterek "Şimdi ana muhalefetin genel başkanı çıkıp, 'Bu evleri bitiremezler' diyecektir. Kendisinin bile inanmadığı bir sürü argümanı öne sürerek, bu evlerin neden yapılamadığını anlatmaya çalışacaklar. Bunu nereden mi biliyorum. Çünkü aynısını deprem bölgesinde yaptı. 6 Şubat depreminden sonra bize neler söylediler. 'Bunlar enkazın altında kalır, evleri inşa edemez' dediler. Aynı şeyi İzmir için de söylediler. İzmir'de depremde bütün enkazı kaldırdık ve vatandaşlarımızı o konutlara yerleştirdik. Dünyanın en büyük şantiyesini deprem bölgesinde kurarak 7/24 çalıştık. 27 Aralık'ta, yıl bitmeden evlerin anahtarlarını Hatay'da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Milletimize söz verdik, sözümüzü de yerine getirdik. Avrupa'nın bile altından kalkamayacağı bir yükü alnımızın akıyla sırtladık. İnşallah Aydın'a gelip, yeni yuvalarına kavuşan kardeşlerimizin sevincini birlikte yaşayacağız. Geçenlerde CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. Baktım utancını gizlemeyi çalışıyor. Orada yapılan yerleri gördükçe, vakti zamanında sarf ettiği laflar aklına geliyor herhalde. Onun altında eziliyor. Bu zat depremin üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 'Deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız' diyor. 3 yıldır neredeydin Özgür efendi. 455 bin konut yapılıyorken sen ne ile meşguldün Özgür efendi. Deprem bölgesine sahip çıkmak şimdi mi aklınıza geldi. Neredeyse 3 yıldır sürecin hiç bir yerinde yoktunuz. Daha yeni mi ayıldınız. Hep söylüyorum bunların ülkede ne olup bittiğinden haberleri yok. Bunlar bizim verdiğimiz sözleri, kendi sözleri gibi zannediyorlar. Şimdide emeklilerimiz üzerinden bir istismar içindeler. Yönettikleri belediyelerde, işçilere maaş değil de harçlık verdikleri yetmezmiş gibi emeklilerimizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Bunlar ya tropikal adalarda keyif çatıyor ya da meclisi panayır yerine çeviriyorlar. Maalesef böyle tutarsızlar. Ne emekli ne maaş yerine harçlık verdikleri işçiler umurlarında. Bunların tek bildiği hakaret etmek, çamur atmak, kabir başında rakı içip tropik adalarda keyif çatmak. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz hizmetlerle, projelerle konuşuyoruz. Bulabiliyorsanız siz de eserlerinizden bahsedin. Şayet varsa hizmetlerinizden bahsedin Özgür efendi. Cesaretiniz varsa gelin ondan bahsedin. Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak 500 bin konutu da aynı hız ve kararlılıkta inşa edeceğiz" dedi.

"Çok zorlu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönettik"

Terörsüz Türkiye için her adımı ölçüp biçip olan göre hareket ettiklerini ve Türkiye'nin ehil kadrolar tarafından yönetildiğini vurgulayan Erdoğan; "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizam kökten çatırdıyor. Yıllardır konforlu bir coğrafyanın tadını çıkaran ülkeler, ilk defa bizim yıllardır uğraştığımız meselenin çok küçük bir kısmıyla burun buruna gelmeye başladılar. Yaptığımız eleştirilen artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Bugün Batılı liderler sistemin sorunlarından bahsediyor. Bizi acımasızca eleştirenler bugün bize hak veriyorlar. Aynı durum Suriye için de geçerlidir. Oradaki mazlumlara sahip çıktığımız için 'Türkiye orta doğu bataklığına saplanıyor, yalnızlaşıyor' dediler. Suriye'de zalim rejim devrildi. Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Ülkemizin de güçlü desteğiyle Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri Suriye rejimi tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor. DEAŞ denilen terör örgütü ile mücadele eskisinden daha güçlü, kararlı hale geliyor. Bölgemizde her türlü terörün kökü kurutuluyor. Ülkemiz için endişe kaynağı olan sorunlar birer birer çözüme kavuşuyor. Halep'te, Hama'da, Afrin'de, İdlib'te milyonlar cıvıl cıvıl Türkçe konuşuyor. Türkiye'yi konuşuyor. Bize hayır dualar ediyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Suriye'nin kuzeyindeki tehdit ortadan kalkınca, Suriye bölgede refah alanına dönüştükçe, hepimiz istifade edeceğiz. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz. Hep beraber Türkiye olacağız. Unutmayın İslam kardeşliği ortak paydasında bölgedeki halklarla bir araya geleceğiz. Sabırlı, soğukkanlı, oyuna gelmeyecek, fitne ateşine karşı uyanık olacağız. Kutuplaşma hem bize hem bölgemize acıdan başka bir şey getirmez. Sadece gözyaşı getirir. Hükümet olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde attığımız her adımı ölçüp biçip ondan sonra harekete geçiyoruz. Çok zorlu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönettik. Şundan milletimiz emin olsun. Türkiye ehil kadroların elindedir. Rabbim bizi hizmet yolundan ayırmasın" dedi. - AYDIN