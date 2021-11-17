Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başkan Usta'ya bir ödül daha - Son Dakika

Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Tam Bana Göre Festival" kapsamında düzenlenen yarışmada gençlere yönelik çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül aldı. Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi, en iyi fiziki belediyecilik yatırımı ödülüne layık görüldü.

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gençlere kapılarını açtı. Erdoğan, açılış programı kapsamında "Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri" yarışmasında ödüle layık görülen belediyelere ödüllerini verdi. Türkiye'nin dört bir yanından belediyelerin projelerinin değerlendirildiği yarışmada Gaziosmanpaşa Belediyesi, "Fiziki Belediyecilik Yatırımları" kategorisinde ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ödülü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Gençlere yönelik çalışmalar, festivalde beğeni topladı

16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında gençlere yönelik, konserler, sergi alanları, deneyim alanları, atölyeler, VR etkinlikler, sertifikalı eğitimler, e-learning eğitimlerine giriş imkanı, etno spor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar, girişimcilikten edebiyata konferanslar, özel lezzetler yer alıyor. Belediyelerin stant açtığı festivalde Gaziosmanpaşa Belediyesi de kültür, sanat ve spor alanında gençlere yönelik hizmetlerinin tanıtımını yapıyor. Standı ziyaret edenlere, Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi öğrencileri piyano dinletisi ile müzik ziyafeti sunuyor. - İSTANBUL