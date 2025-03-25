Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ailesine yönelik hakaretlere Vali Makas\'tan tepki: "Şiddetle kınıyorum"

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyerek hadsizliğin milletin vicdanında karşılıksız kalmayacağını belirtti.

İstanbul Saraçhane'de düzenlenen gösteri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine yönelik yapılan hakaret içerikli ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da konuyla ilgili sert bir açıklamada bulundu. Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yöneltilen ifadelerin çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça olduğunu belirterek, bu hadsizliğin milletin vicdanında karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Makas, "Saraçhane'de gerçekleşen gösteri sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi ve ailesine yönelik yapılan çirkin, ahlak yoksunu ve alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu hadsizlik, aziz milletimizin vicdanında hesap verecektir" ifadelerine yer verdi. - KIRIKKALE