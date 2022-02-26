Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar

26.02.2022 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar

Kırıkkale'de belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyada "İyikiDoğdunReis" etiketli paylaşımlarıyla kutladı.

Kırıkkale'de belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyada "İyikiDoğdunReis" etiketli paylaşımlarıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü için sosyal medyada "İyikiDoğdunReis" etiketiyle paylaşımlar yapıldı. Erdoğan'ın fotoğraflarıyla yapılan paylaşımlarda, duygu dolu mesajlar yer aldı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Davasına ve millete adanmış bir ömür. İyi ki doğdunuz sayın Cumhurbaşkanım. Allah cesaretinizi daim, ömrünüzü bereketli kılsın" dedi.

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, "Ümmetin umudu, mazlumların sevdası Recep Tayyip Erdoğan. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin" ifadesini kullandı.

Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ise "Ömrünü ülkesine milletine adayan, kutlu davanın lideri Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü kutlu olsun. Rabbim sağlıklı, huzurlu, mutlu ve milletimize hizmetle dolu nice yıllar nasip etsin inşallah" dedi. - KIRIKKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü 'İyikiDoğdunReis' etiketiyle kutladılar - Son Dakika


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