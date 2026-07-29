Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor."
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail bölgede temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklarının altına alarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor.' - Son Dakika