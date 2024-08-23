Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti - Son Dakika
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Yerel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti. Kaymakam Bayram, esnafın kalkınmada önemli rolü olduğunu belirterek, etkinliklerin zengin bir programla gerçekleştirileceğini ve esnafın katılımından mutluluk duyacaklarını ifade etti.

23.08.2024 15:45
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, esnafa yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti.

Kaymakam Bayram, ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, "Esnafımıza büyük önem veriyoruz. İlçemizin kalkınmasında esnafımızın rolü büyüktür ve onların gelişimine katkı sağlamak bizim öncelikli görevlerimizdendir. 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine sadece birkaç gün kaldı. Cumhurbaşkanımız da bu önemli etkinlikte bizleri onurlandıracak. Etkinliklerimiz, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Okçular Vakfımız, valiliğimiz ve kaymakamlığımız tarafından organize edilecek. Herkesi kapsayan zengin bir programımız var ve siz değerli esnaf kardeşlerimizi de bu etkinliklerde görmekten mutluluk duyarız" dedi.

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kaymakam Bayram, karşılaştığı çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine tüm esnafı davet etti - Son Dakika

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