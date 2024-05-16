Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 80. Genel Kurulunda Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 80. Genel Kurulunda Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 80. Genel Kurulunda Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine Katıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurul çerçevesinde gerçekleştirilen 'Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'ne katıldı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyesi 58 kişiye 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim etti.

16.05.2024 10:33
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Genel Kurul çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın teşrifleriyle düzenlenen 'Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine' katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Ankara'da yapılacak 80. Mali Genel Kurulu çerçevesinde hizmet şeref belgesi plaket töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve oda, borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala katıldı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyesi 58 kişiye 'Hizmet Şeref Belgesi' takdim etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 80. Genel Kurulunda Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 80. Genel Kurulunda Hizmet Şeref Belgesi Takdim Törenine Katıldı - Son Dakika
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