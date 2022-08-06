Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

06.08.2022 21:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın Kocaeli'deki baba ocağını ziyaret ederek aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Kocaeli'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Bayram ve Gül Sarı çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Başkomutan oğlumu ziyaret etti. Biz gururluyuz, onların ölmediğini de biliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
2 milyon kaçak sigara ele geçirildi 2 milyon kaçak sigara ele geçirildi Alkollü araç kullanmaktan 1 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı Alkollü araç kullanmaktan 1 yıl hapisle aranan şahıs yakalandı Kasa soyguncuları 4 ay sonra İstanbul'da yakalandı Kasa soyguncuları 4 ay sonra İstanbul'da yakalandı

Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:37 Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in yarış aracı, 14.5 milyon euroya satılarak tarihin en pahalısı oldu
21:12 Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, devre arası yolcu! İsteyen kulüplerin teklifleri ortaya çıktı
20:43 Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor
20:21 Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz
20:12 Rooney'den Ronaldo'ya sert tepki: Sezon başından bu yana yaptığı şeyler kabul edilemez
19:58 "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisi?" diye soruldu, 2 isim zirve için kıyasıya mücadele verdi
19:54 ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Ampute Milli Takımı'na disiplin soruşturması açıldı
19:46 Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını kaybettiği kazada otobüs şoförü hakkında 22,5 yıl hapis cezası talep edildi
19:39 İngiltere Kralı Charles'a yumurta fırlatan üniversite öğrencisine sıra dışı ceza: Toplum içinde yumurta taşıması yasaklandı
18:55 Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi: Türkiye benzersiz bir komşudur, bölgede önemli bir aktördür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2022 22:13:51. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement