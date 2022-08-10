Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık göreve başladı - Son Dakika
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Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık göreve başladı

10.08.2022 10:08
Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" bünyesinde Van İl Müftülüğü görevine getirilen Dr. Mehmet Sırrı Şık görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" bünyesinde Van İl Müftülüğü görevine getirilen Dr. Mehmet Sırrı Şık görevine başladı.

Müftülük binasının girişinde müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, şube müdürleri, şef ve personelin karşıladığı İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık makamına geçti. Bir süre personelle hasbihal eden Müftü Şık, daha sonra devir teslim törenine geçildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen devir teslim töreninde Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, görevi İl Müftü Vekili Sacit Emiri'den devraldı. Van İl Müftülüğüne bir süredir vekaleten bakan ve sorunsuz görevi teslim eden İl Müftü Vekili Emiri'ye teşekkür eden İl Müftüsü Şık, "Van tarihiyle, kültürüyle ve manevi potansiyeli ile mümtaz şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Dolaysıyla Van, her alanda ileride olmayı hak etmektedir. Bizler de camia olarak Van halkına hizmet etmekten onur duyacağız. Gördüğümüz kadarıyla din hizmetleri açısından fiziki altyapı konusunda önemli bir mesafe kat edilmiştir. Bu noktada emeği geçen tüm büyüklerimizi hayır ve minnetle yad ediyoruz. Bize düşen devraldığımız bu mukaddes emaneti biraz daha yükseğe çıkarmaktır. Özellikle ilim, irfan ve irşad alanında çok daha fazla çalışmanın hayati derecede önemli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Zira bu coğrafyayı yeniden imar edecek olan yegane şey, Allah'ın vereceği hikmet nimetidir. Nitekim Rabbimizin fermanıyla; 'kime hikmet verilirse ona çokça hayır verilmiştir.' Bunun yolu ise ilim ve irfan kültürünü yeniden canlandırmaktır; tüm cami ve Kur'an kurslarını 'Darü'l hikmet' haline getirmektir. İnşallah kıymetli arkadaşlarımız ile birlikte gayretimiz bu yönde olacaktır. Bu süreçte il müftü yardımcılarımızla, ilçe müftülerimizle, şube müdürlerimizle, idari personellerimizle ve mihrap hizmetkarı din görevlilerimizle aldığımız bayrağı daha ileriye götüreceğiz inşallah" dedi.

Konuşmalarının ardından Tuşba İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti'nin yaptığı dua ile sona eren törene İl Müftü Yardımcıları Sacit Emiri, Abdulselam Özdere, Melike Seyitoğlu Özkan, Merkez Tuşba İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, Merkez İpekyolu İlçe Müftüsü Şehmus Bayler, Personel ve İdari Mali İşler Şube Müdürü Fazıl Aldaşoğlu katıldı. - VAN

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AK Parti Van teşkilatı ilçe ve mahallelerde ziyaretlerde bulundu AK Parti Van teşkilatı ilçe ve mahallelerde ziyaretlerde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık göreve başladı - Son Dakika

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