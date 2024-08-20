Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıda, Eylül ayında açıklanacak olan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

20.08.2024 13:46
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Eylül ayında açıklanacak olan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) ve reel sektörün yaşadığı sıkıntılar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de katıldığı toplantıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantının 7,5 saat süren faydalı ve çözüm odaklı bir oturum olduğunu belirtti.

Toplantıda gündeme gelen başlıklar ise şöyle sıralandı: "Makro-Finansal Çerçevenin Güçlendirilmesi: Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik istikrarını sağlamaya yönelik makro-finansal çerçevenin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Yeni Bir Büyüme Stratejisi: Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen yeni bir büyüme stratejisinin hayata geçirilmesi gerektiği konuşuldu.

İkiz Dönüşümün Yönetilmesi: Dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerinin, ülkemizin geleceği açısından önemli olduğu ve bu dönüşümlerin etkin yönetimi gerektiği dile getirildi.

İşgücü Piyasası Reformu: Emek yoğun sektörlerde yaşanan rekabet sorunları ile birlikte işgücü piyasasında yapılması gereken reformların önemi vurgulandı.

Yargıda Etkinliğin Artırılması: Toplantıda, yargıda etkinliğin artırılmasının, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için kritik olduğu belirtildi.

Tarım-Gıda Piyasası Aksaklıkları: Tarım ve gıda sektörlerinde yaşanan aksaklıklar, toplantının önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alındı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Program kapsamında, iş dünyasının sorunlarının çözüme kavuşturulmasını" belirtti ve enflasyon muhasebesi ile vergi politikalarında iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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