Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti

15.09.2022 16:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas ziyareti sırasında karşılaştığı sosyal medya fenomeni 'Zabaha kadar Ahmet'in tezgahındaki simitlerin tümünü satın alıp vatandaşlara ikram etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla görüşen Oktay, "Zabaha kadar buradayız" ifadeleri ile ünlenen Ahmet Yaşin ile karşılaştı. Yaşin, karşısında Oktay'ı görünce "Zabaha kadar buradayız başkanım" diye bağırdı. Oktay da bunun üzerine tezgahındaki tüm simitleri satın alarak vatandaşlara ikram etti.

Oktay, geçtiğimiz aylarda yaptıkları düğünle dünya evine giren bir metrelik çiftle de bir araya geldi. Boyları 108 santimetre olan Ahat ve Emine Demirel ile bir süre sohbet etti.

Oktay ve beraberindekiler ardından meşhur Çerkez'in Kahvesi'nde oturup hem meşhur kahvenin tadına baktı hem de vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşların sorularını da yanıtlayan Oktay, "Sivas ulaşım anlamında hem kara yolları, demir yolları ve hava yolları anlamında ana merkezlerden birisi. Özellikle lojistik taşımada sanayi boyutunda ana merkezlerden birisine dönüşecek ki dönüşmeye başladı zaten. Bu Sivas'a AŞ ve iş olarak dönecek. Başka bir şeyden son derece memnun oldum bugün. Yeni organize sanayi bölgemiz hazır ve yatırımlar başlamış durumda bu da Sivas'a 40 bin kişilik ilave istihdam olarak dönecektir. Bunun anlamı şu 40 bin gencimizin ve çalışmak isteyen vatandaşımıza kendi memleketinde çalışma imkanı sunacak. Gençlerimizin illaki kamuda ve şehir dışında çalışmak gibi bir arzuları var öyle yapmaktan ziyade şehrimizin kalkınması için katkı vermiş oluruz hem de kendi ilimizde çalışmış oluruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivaslı sosyal medya fenomeninin tüm simitlerini satın alıp vatandaşlara ikram etti - Son Dakika
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