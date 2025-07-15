Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile bir araya geldi.

Yılmaz'ı anıt önünde Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Mehteran Birliği ve 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları karşıladı. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı önüne gazi ve şehit yakınları ile yürüyerek geldi. Yılmaz, anıt önüne çelenk bırakarak dua etti. - ANKARA