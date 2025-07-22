Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı...

22.07.2025 12:13
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için bu dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için bu dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, coğrafi bilgi sistemlerinin kalkınmadan afet yönetimine, çevresel sürdürülebilirlikten akıllı şehir uygulamalarına kadar birçok alanda kritik rol üstlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki gelişmeler, kamu kurumlarının yürüttüğü CBS projeleri ve 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ele alındı.

"CBS verisiyle desteklenen kararlar, kamu hizmetlerini dönüştürüyor"

Yılmaz, doğru, güncel ve standart verilerle desteklenen kararların, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağladığını ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlere dönüştüğünü vurguladı.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'nin (TUCBS) e-Devlet Kapısı ile tam entegre hale geldiğini aktaran Yılmaz, "Sistem, 630 coğrafi veri katmanını güncellenmiş veri sözlüğüyle birleştirerek kurumlar arası veri paylaşımını hızlandırmakta, mükerrer veri üretimini önlemekte ve kaynak verimliliğini artırmaktadır" diye konuştu.

Kullanıcı sayısı 240 bini aştı

Yılmaz, 2025 yılı başında 14 bin olan kullanıcı sayısının, Temmuz ayı itibarıyla 240 binin üzerine çıktığını belirterek, platformun kamudan özel sektöre, yerel yönetimlerden akademiye kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet sunduğunu ifade etti.

2024 yılı göstergeleri kapsamında Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi'nin kümülatif gerçekleşme oranının %87 olduğunu belirten Yılmaz, bu oranın teknik kapasitenin ve kurumsal kararlılığın güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

14 bakanlık, 53 birim, 126 proje

Türkiye genelinde 14 bakanlığa bağlı 53 birim tarafından yürütülen 126 CBS projesi bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bu projelerin toplam büyüklüğünün 5 milyar lira seviyesine ulaştığını söyledi.

Projelerin kapsamı hakkında bilgi veren Yılmaz, " Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımları mekansallaştırmasından, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toprak ve su kaynaklarını izleme sistemine; İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik ve afet yönetimi altyapısından, Sağlık Bakanlığı'nın vaka kümelenmesi ve kapasite yönetimine kadar geniş bir yelpazede CBS projeleri vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaktadır" dedi.

Vatandaşa doğrudan katkı sağlayan hizmetler

CBS projeleri kapsamında vatandaşların afet anında en yakın toplanma alanını öğrenebildiğini, tapu sürecinde yatırım yapılacak yerin imar durumuna erişebildiğini, yaşadığı arazinin tarımsal uygunluk haritasına ulaşabildiğini ve turistik rotaları, kültürel varlıkları haritalar üzerinden inceleyebildiğini aktaran Yılmaz, bu projelerin veri temelli dijital kamu yönetiminin başarılı örnekleri olduğunu vurguladı.

"Akıllı şehir sadece teknoloji değil, insanı odağa alan bir dönüşümdür"

Akıllı şehirlerin yalnızca teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda insanı merkeze alan, çevreyle uyumlu ve katılımcı şehircilik anlayışının bir parçası olduğunu dile getiren Yılmaz, 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında atılacak adımları şöyle sıraladı:

"81 ilin interaktif dijital ikizi oluşturulacak. 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak. Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler altyapılara entegre edilecek. Trafik yönetimi, enerji verimliliği, atık takibi, çevre izleme, kamu hizmetlerine erişim ve afet erken uyarı sistemleri gibi alanlarda dijital çözümler yaygınlaştırılacak."

Yılmaz, yerli yazılım çözümlerinin öncelikli olacağını ve bu kapsamda 500 girişimci şirkete destek verilmesinin hedeflendiğini aktardı.

"Olgunluk seviyeleri izlenecek, performanslar değerlendirilecek"

Akıllı şehirlerin gelişiminde şehirlerin kendi performanslarının da izleneceğini belirten Yılmaz, "olgunluk seviyesi izleme" sistemiyle şehirlerin akıllı şehir hedeflerine ne ölçüde yaklaştığının ölçüleceğini bildirdi.

Bu kapsamda yapılacak yatırımların yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirilmesinin teşvik edileceğini vurgulayan Yılmaz, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve dijital eşitsizliklerin azaltılmasının da öncelikli hedefler arasında yer aldığını söyledi.

"Akıllı şehir teknoloji radarı" uygulamaya konulacak

Akıllı şehir teknoloji radarı" adı verilen yeni bir yaklaşımla dünyadaki teknolojik eğilimlerin yakından izleneceğini aktaran Yılmaz, "Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için bu dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirmeyi ve dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı... - Son Dakika

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