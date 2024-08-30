Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne ilişkin yayımladığı mesajda, "30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Ağustos Zaferi, zorluklar içinde destanlaşan bir varoluş mücadelesinin ve milletimizin tarihe geçen bağımsızlık aşkının adıdır. Birlik ve beraberliğimizin güçlü bir nişanesi olan bu şanlı zafer, yüreklerimizde sonsuza dek yaşayacak bir destandır. Ecdadımızın bize emanet ettiği bu aziz vatanı tarihi hedeflerle ve mega projelerle buluşturmak, her alanda daha ileriye taşımak boynumuzun borcu, vefamızın bir gereğidir. Bu bilinçle gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakmak ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA