Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yönetim kurulu üyeliklerine 9 isim atandı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da görevden alma kararları alındı.

07.09.2024 01:02
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları ile birlikte, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu yönetim kurulu üyeliklerine 9 isim atandı. Atamalar 4982 sayılı Bilgi edinme hakkı kanunun 14'üncü maddesi gereğince yapılırken atanan isimler ise şu şekilde, "İbrahim Acarlı (Yargıtay), Ahmet Hüsrev Vural (Danıştay), Mahmut Koca (Ceza Hukuku), Engin Saygın (İdare Hukuku), Hasan Tahsin Fendoğlu (Anayasa Hukuku), Veli Küçük (Türkiye Barolar Birliği), Hayrettin Kurt (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu İkinci Başkanı), İsmail Kurul (Devlet Denetleme Kurulu Üyesi), Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı)"

Ayrıca karar ile birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı, 11'inci Bölge Müdürü Halim Özdemir, 9'uncu Bölge Müdürü Musa Kaya, 2'nci Bölge Müdürü Adil Şencan görevden alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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