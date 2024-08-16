Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete\'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt getirildi.

16.08.2024 10:40
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Karar ile birlikte Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne atanırken Burdur İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nde birçok atama gerçekleştirildi. Yayımlanan karara göre Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt getirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Kurt, 3-sayfa, Yalova, burdur, Kilis, 3.Sayfa, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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