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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı. Özdemir'in yerine ise Bekir Altun atandı. Ayrıca karar ile birlikte Adli Tıp Kurumunda İhtisas Kurullarına 21 yeni isim atandı. - ANKARA