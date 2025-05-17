Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Sayıştay Savcılığına Halil Cem Öztürk atandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Hasan Aydın ve Ayşenur Kurtoğlu atandı. Kapadokya Alan Başkanlığına ise Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Aydın Cem Aslanbay getirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde ise Genel Müdür Yardımcılığına Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Kemal Aran, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa Babur atandı.

Karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu atandı. Karar ile birlikte 7 üniversitede rektör ataması yapılırken Alanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turan Sağer, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Gürel, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ersin Göse, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyeliğine İbrahim Şenel atandı. - ANKARA