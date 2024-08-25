Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan\'ın kız kardeşi Semra Tuna son yolculuğuna uğurlandı

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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın vefat eden kız kardeşi Semra Tuna son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta bir süredir kanser tedavisi gören Semra Tuna hayatını kaybetti. Tuna için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve Tuna'nın sevenleri katıldı. Semra Tuna'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK