Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesinde dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Kasım tarihleri arasında Brezilya Federatif Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA