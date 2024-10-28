Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personelleri tarafından Germencik ilçesi Ömerbeyli İlkokulu, Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ile süslendi.

Germencik'te jandarma personeli ve öğrenciler bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere Türk bayrağı, balon ve Türk bayrağı rozeti hediye edilerek, Cumhuriyetin değerleri ve ulusal kimlik bilinci aşılandı. Öğrencilerin büyük bir heyecanla katıldığı etkinlikte, "Emanetin Emin Ellerde" temalı afiş hazırlandı. Bu afiş, okul panosuna asılarak cumhuriyetin simgesi olan bayrağın ve ulusal birliğin önemini vurguladı. Etkinliğin çocuklara Cumhuriyet bilincini aşılamak ve ulusal değerleri yaşatmak adına büyük bir fırsat olduğunu belirten öğretmenler, jandarma personeline teşekkür etti. Etkinlik, öğrencilerin yüzlerindeki gülümsemeler ve bayrakları dalgalandırmalarıyla tamamlandı. - AYDIN