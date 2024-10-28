Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Medeniyetler Korosu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri TUSAŞ'a yapılan hain saldırı nedeniyle iptal edildi.
Daha önce bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirileceği duyurulan Cumhuriyet Konseri, Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle yapılmayacak. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Cumhuriyet Bayramı Konseri, TUSAŞ'a Yapılan Saldırı Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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