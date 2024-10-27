Cumhuriyet Bayramı'na Özel Hazırlıklar Başladı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'na Özel Hazırlıklar Başladı

Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Hazırlıklar Başladı

Cumhuriyet Bayramı'na iki gün kala, Taksim İstiklal Caddesi bayraklarla süslendi. Beyoğlu Belediyesi'nin yanı sıra işletmeler de bayram için hazırlıklarını tamamladı. Resmi törenler Taksim'de başlayacak ve üç belediye bayramı özel etkinliklerle kutlayacak.

27.10.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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Cumhuriyet Bayramı'na iki gün kala İstiklal Caddesi'nde bayram için hazırlıklar başladı. Cadde boydan boya Türk bayrakları ile süslendi

Taksim İstiklal Caddesi'nde Cumhuriyet'in 101. yılı için hazırlıklar başladı. 29 Ekim'e günler kala başlayan hazırlıklar çerçevesinde cadde boydan boya Atatürk ve Türk bayrakları ile süslendi. Beyoğlu Belediyesi'nin hazırlıkları yanı sıra işletmeler de bayrak asarak bayrama hazırlandı.

Resmi kutlamalar Taksim'de başlayacak

Cumhuriyet Bayramı resmi tören programı yarın Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayacak. Akşam İstanbul Valisi Davut Gül'ün ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlenecek. 29 Ekim salı sabahı İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulü ve 10.30'da da Vatan Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirilecek.

3 Belediye bayram ortak kutlayacak

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde "Cumhuriyet'in İzinde Daima İleriye" parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, bayramını özel etkinliklerle kutlayacak.

Beyoğlu Pera Palas'ta "Cumhuriyet Balosu", Şişli Atatürk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş'ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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