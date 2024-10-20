Cumhuriyet Bayramı Provası Trafiği Etkiliyor

Yerel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleşecek prova nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl Dönümü Ekinlikleri kapsamında, Fatih İlçesi Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar uygun noktalardan saat 06: 00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar

Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi) ve Fevzipaşa Caddesi alternatif olarak kullanabilecek. - İSTANBUL