CHP heyeti, sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan ve Aydın'a değer katan yatırımlara imza atan başarılı çalışmaları için Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara ve çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, CHP heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Başkan Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi yöneticilerini ağırladı - Son Dakika

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