Cumhuriyet İçin Koşu Heyecanı - Son Dakika
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Cumhuriyet İçin Koşu Heyecanı

KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen koşuda Yakın Doğu başarılı sonuçlar elde etti.

15.11.2024 09:13
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen '15 Kasım Cumhuriyet Yol Koşusu' büyük bir heyecanla gerçekleşti.

Ada genelindeki kız ve erkek okul takımları arasında "Küçükler", "Yıldızlar" ve "Gençler" kategorilerinde yarışan; ilk, orta ve lise sporcuları yeteneklerini sergileyerek heyecan dolu bir mücadele ortaya koydu. Gençlerin spora olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen yarışma aynı zamanda milli duyguları güçlendiren bir etkinlik oldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen yarışmada, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji sporcuları önemli başarılara imza attı. Yarışmada; Yakın Doğu İlkokulu Erkek Takımı ve Yakın Doğu Koleji Kız Takımı, gösterdikleri başarılı performansla birincilik kazandı. Yakın Doğu İlkokulu kız takımı ise rakipleri arasından öne çıkarak ikinci oldu.

Bireysel kategorideki birincilik Doğan Veysioğlu'nun

Bireysel kategoride ise Yakın Doğu İlkokulu öğrencisi Doğan Veysioğlu, 'Bin Metre Erkekler Kategorisi'nde gösterdiği azim ve kararlılık ile birinci oldu. Doğan Veysioğlu'nun bu başarısı; azmini ortaya koyarken Yakın Doğu İlkokulu'nun da spor alanındaki başarılarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap: "Öğrencilerimizin başarıları, aydınlık yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek "Cumhuriyet, milletimizin azim ve kararlılıkla yürüdüğü çağdaşlık yolunun simgesidir. Cumhuriyetimizin 41'inci yıl dönümünde öğrencilerimizin bu başarıları, aydınlık yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu vesileyle, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik ve beraberlik içinde nice yıllara erişmeyi temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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