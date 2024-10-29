Cumhuriyet\'in 101. Yılı Akyurt\'ta Coşkuyla Kutlandı

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Cumhuriyet'in 101. yılı, Akyurt'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 101. yılı sebebiyle Akyurt'ta düzenlenen kutlamalar, sabah saat 10.00'da Akyurt Kaymakamlığı'nda Kaymakam Mehmet Tunç'un tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törene, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, siyasi parti temsilcileri, idari amirler ve müdürler katılarak Kaymakam Mehmet Tunç'a tebriklerini sundular.

Tebrik töreninin ardından, bando eşliğinde heyet ve okullar yürüyüş yaparak Cumhuriyet Meydanı'na ilerledi. Buradan yürüyüşe devam eden topluluk, Akyurt İlçe Stadı'na ulaştı. Statta, ilçedeki okullarda okuyan öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve şiir dinletileri gerçekleşti. Ayrıca Ankara Kulübü Akyurt Şubesi seğmenleri ve Akyurt tekvando ekibinin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Törenin en özel anlarından biri ise Akyurtlu Kore gazisi Cafer Yeşilkaya'nın, çocukken ezberlediği Cumhuriyet şiirini okuması oldu. Bu sürpriz an, izleyicilerde duygu dolu anlar yaşattı.

Akyurt'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, katılımcılara coşkulu ve anlamlı bir gün yaşatarak son buldu. - ANKARA