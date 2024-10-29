Cumhuriyet'in 101. Yılı Aydın'da Kutlandı - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 101. Yılı Aydın'da Kutlandı

Cumhuriyet\'in 101. Yılı Aydın\'da Kutlandı

OKT Trailer, Cumhuriyet'in 101. yılını yeni nesil ürünleriyle Aydın'da kutladı.

29.10.2024 12:04
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Cumhriyet'in 101. Yılı etkinlikleri ülke genelinde çeşitli programlarla kutlanırken, Aydın'da uluslararası üretim yapan bir firma, Avrupa'nın hayran kaldığı üretimleri ile Cumhuriyet'i kutladılar.

Aydın'da 1981 yılında trayler ve üstyapı imalatı için 3 kişi ile Ok Kardeşler adıyla faaliyete başlayan ve bugün yaklaşık 350 kişi ile faaliyetlerine devam eden OKT Trailer Cumhuriyet'in 101. yılını geçen ay Almanya'da gerçekleştirilen fuarda tanıtımı yapılan yeni nesil Aerodinamik Gıda Tankeri, Semi Treyler "Sirius" araçları ile kutladılar.

Fabrikada çalışan mühendisinden kaynakçısına, aşçısından şoförüne kadar çalışan herkesin eksiksiz katıldığı Cumhuriyet'in 101. yılı kutlaması etkinliğinde konuşan OKT Trailer Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Maraş, çalışıp üretmenin öneminden söz etti. OKT olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişip kalkınması için daha çok çalışarak Cumhuriyet'i kutladıklarını ifade eden Maraş, "Atatürk'ün 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar' sözü aslında hepimizin kulağına küpe olmalıdır. Babamızın kardeşleriyle 43 yıl önce kurduğu, 3 kişi ile faaliyetlerine başlayan bu fabrikada bugün yaklaşık 350 kişi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son ürünümüz olan 'Sirius' Aerodinamik Gıda Tankeri Semi Treyler Almanya'daki IAA Transportation 2024 fuarında tüm dünyanın dikkatini çekti. Biz de Cumhuryet'in 101 yılına ithaf ettiğimiz bu ürünümüzle Cumhuriyetimizin 101 yılını kutladık" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet'in 101. Yılı Aydın'da Kutlandı - Son Dakika

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