Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesi Elazığ Valiliği kırmızı beyaza büründü - Son Dakika
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesi Elazığ Valiliği kırmızı beyaza büründü

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Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü öncesi Elazığ Valiliği kırmızı beyaza büründü
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Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü öncesi Elazığ Valiliği kırmızı beyaza büründü
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Elazığ Valilik binası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesinde 29 Ekim dolayısıyla ışıklandırılarak kırmızı beyaza büründü. Dış cepheye yansıtılan Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri gece kentin siluetine renk kattı, ışıklandırma farklı noktalardan görüldü.

(ELAZIĞ) – Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesinde Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik binası özel olarak ışıklandırıldı. Binanın dış cephesine yansıtılan Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri, gece saatlerinde kentin siluetine renk kattı.

Elazığ Valiliği binası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla kırmızı beyaza büründü.

Valilik binasının dış cephesine, Türk bayrağı ve ay yıldız motifleri yansıtılırken, ışıklandırma kentin farklı noktalarından da görüldü.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen çalışma, kentte bayram coşkusunu yansıtan görüntüler oluşturdu.

Kaynak: ANKA
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