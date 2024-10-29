Cumhuriyet\'in kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar olan Afyonkarahisar'da da büyük bir coşku ile kutlandı.

Kutlama töreni Zafer Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal ile İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı'nın askeri araç üzerinde vatandaşların bayramlarını kutlaması ile başladı. Tören programı ardından okunan şiir ve kahramanlık türküleri ile devam etti. Halk oyunları gösterisi ile mehteran takımının da sahne aldığı törene vatandaşların hayli ilgi gösterdikleri gözlendi.

Törende konuşan Vali Yiğitbaşı, Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda Cumhuriyet'in 101.'nci yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Vali Yiğitbaşı, "Cumhuriyet milletimizin en önemli kazanımlarından birisi. Bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları ile aziz şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

Tören kutlamaları öğrenciler ve askeri birliklerin gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR