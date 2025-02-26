Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Bursa'da Gerçekleşti

Eğitim İş Sendikası, Bursa'da Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü düzenleyerek, Cumhuriyeti savunma taahhüdünde bulundu.

26.02.2025 20:40
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Haber: Sibel Kahraman/ Kamera: Zehra Değirmenci

(BURSA)-Egˆitim I·s¸ Sendikası'nın birc¸ok kentte su¨rdu¨rdu¨gˆu¨ Cumhuriyet ve Emek Yu¨ru¨yu¨s¸u¨'nu¨n Bursa duragˆı yogˆun katılımla gerc¸ekles¸ti. Yu¨ru¨yu¨s¸u¨n ardından basın ac¸ıklamasında konus¸an Egˆitim I·s¸ Genel Bas¸kanı Kadem O¨zbay, "Cumhuriyetimizi savunmak, onu yu¨kselterek daha ileri tas¸ımak ic¸in buradayız! Bugu¨n burada bir so¨z veriyoruz: Cumhuriyetimizi kimseye teslim etmeyecegˆiz! Onu yozlas¸tırmak isteyenlere, devrimleri unutturmak isteyenlere, halkı yoksullugˆa mahkum edenlere, o¨zgu¨rlu¨klerimizi kısıtlayanlara gec¸it vermeyecegˆiz." dedi.

Egˆitim I·s¸'in bas¸lattıgˆı Cumhuriyet ve Emek Yu¨ru¨yu¨s¸u¨ su¨ru¨yor. Bursa Fomara Meydanı'nda bir araya gelen heyet Kent Meydanı'na yu¨ru¨du¨. CHP Bursa I·l Bas¸kanı Nihat Yes¸iltas¸, Atatu¨rkc¸u¨ Du¨s¸u¨nce Dernegˆi, C¸agˆdas¸ Yas¸amı Destekleme Dernegˆi, Tu¨m Emekliler Sendikası, Egˆitim I·s¸ Bursa S¸ubesi katıldı.

Egˆitim I·s¸ Genel Bas¸kanı Kadem O¨zbay, "Bugu¨n burada sadece bir yu¨ru¨yu¨s¸ ic¸in toplanmadık! Bugu¨n burada Cumhuriyetimize, bagˆımsızlıgˆımıza, emegˆimize ve gelecek nesillerimize sahip c¸ıkmak ic¸in bulus¸tuk! Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi savunmak, onu yu¨kselterek daha ileri tas¸ımak ic¸in buradayız! Bugu¨n burada bir so¨z veriyoruz: Cumhuriyetimi kimseye teslim etmeyecegˆiz! Onu yozlas¸tırmak isteyenlere, devrimleri unutturmak isteyenlere, halkı yoksullugˆa mahkum edenlere, o¨zgu¨rlu¨klerimizi kısıtlayanlara gec¸it vermeyecegˆiz."açıklamasında bulundu

Tarih boyunca kac¸ lider, devletinin bile zayıflıgˆa du¨s¸ebilecegˆini go¨rerek, gelecekteki iktidarların yozlas¸abilecegˆini hesaba katıp, tu¨m umudu genc¸ligˆe bagˆladığını soran Kadem Özbay şunları söyledi:

"Egˆitim, bagˆımsız ve c¸agˆdas¸ bir toplumun en gu¨c¸lu¨ teminatıdı"

Biz o¨gˆretmenleriz, egˆitim emekc¸ileriyiz! Gelecegˆi s¸ekillendiren elleriz! Her dersimizde o¨zgu¨r du¨s¸u¨nmeyi, sorgulamayı, bilimi ve Cumhuriyet degˆerlerini as¸ılıyoruz. C¸u¨nku¨ biliyoruz ki egˆitim, bagˆımsız ve c¸agˆdas¸ bir toplumun en gu¨c¸lu¨ teminatıdır. Biz c¸ocuklarımızı genc¸lerimizi cehaletin, dogmaların ve baskının penc¸esine bırakmayacagˆız! Onları, Atatu¨rk'u¨n go¨sterdigˆi c¸agˆdas¸ medeniyet yolunda ilerleyen, sorgulayan, u¨reten bireyler olarak yetis¸tirecegˆiz! Bizler yılmayacagˆız! Okullarımızı gericiligˆin degˆil, bilimin yuvası yapacagˆız! Egˆitimi tarikatlara, cemaatlere teslim edenlere gec¸it vermeyecegˆiz! C¸u¨nku¨ bizim mu¨cadelemiz, Cumhuriyetimizin ve gelecegˆimizin mu¨cadelesidir! Baskıya, zulme, adaletsizligˆe boyun egˆmeyecegˆiz! Omuz omuza verdigˆimizde, hic¸bir gu¨c¸ bizi yolumuzdan do¨ndu¨remez! Halkın vicdanı susturulamaz, sindirilemez, teslim alınamaz! Bugu¨n burada, bu bilinc¸ ve kararlılıkla bir araya geldik! Cumhuriyetimizi, o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zu¨, emegˆimizi, gelecegˆimizi koruyacagˆız! C¸u¨nku¨ biz bu vatanın gerc¸ek sahipleriyiz. Ey halkın vicdanı, Ey Cumhuriyetin evlatları!

"Omuz omuza yürüyoruz"

Bursa Nutku'ndan aldıgˆımız bu go¨revle omuz omuza yu¨ru¨yoruz! Cumhuriyetimizi koruyacak, demokrasiye, laikligˆe ve sosyal adalete sahip c¸ıkacagˆız! C¸u¨nku¨ AKP iktidarı, Cumhuriyetin kazanımlarını yok etmeye, halkı baskı altında tutmaya, emekc¸iyi so¨mu¨rmeye devam ediyor. Hukukun u¨stu¨nlu¨gˆu¨ ayaklar altına alınıyor, adalet saraylarında ranta hizmet ediliyor, basın susturuluyor, kadın hakları yok sayılıyor, egˆitim gericiles¸tiriliyor, dogˆa talan ediliyor! Ekonomi c¸o¨kmu¨s¸, halk ac¸lık sınırında yas¸amaya mahku^m edilmis¸tir. I·s¸c¸iler, emekc¸iler sefalet ic¸inde, emekliler ac¸, genc¸ler is¸siz, kadınlar gu¨vencesizdir! O¨gˆretmenlerimiz gu¨vencesiz c¸alıs¸ma kos¸ullarına mahku^m edilmekte, meslek onurları hic¸e sayılmaktadır. AKP'nin yandas¸ kayırmacılıgˆı, halkı yoksullugˆa ve c¸aresizligˆe mahku^m etmektedir. Kamu kaynakları sermayeye pes¸kes¸ c¸ekilirken, halktan alınan vergilerle bir avuc¸ imtiyazlı azınlık beslenmektedir.Ekonomik krizle her gec¸en gu¨n agˆırlas¸an hayat kos¸ulları, temel ihtiyac¸larımızı bile kars¸ılayamaz hale gelmemize yol ac¸mıs¸tır. Ac¸lık sınırında yas¸amaya zorlanan milyonlar olarak, bu du¨zenin su¨rdu¨ru¨lemez oldugˆunu haykırıyoruz!

"Laikligˆin yok edilmesi demek, bir toplumun karanlıgˆa su¨ru¨klenmesi demektir"

Bugu¨n egˆitim, Milli Egˆitim Bakanlıgˆı'nın eliyle, cemaat ve tarikatların insafına terk edilmektedir. Okullar, devletin denetiminden c¸ıkarılarak, c¸es¸itli protokoller ve etkinlikler bahanesiyle tarikatlara ac¸ılmıs¸tır. C¸ocuklarımız, yasal olmayan sıbyan mekteplerine, medreselere yo¨nlendirilmekte, zorunlu egˆitim sistemi tarikatların keyfine go¨re s¸ekillendirilmektedir.Egˆitimin temel ilkeleri, laiklik ve bilimsel egˆitim dogˆrudan bakanlık eliyle yok edilmekte, okullar liyakatsiz kadrolar aracılıgˆıyla gericiligˆin u¨ssu¨ haline getirilmektedir. Laiklik, yalnızca bir tercih degˆil, bu u¨lkenin bir arada kalmasının, bagˆımsızlıgˆının ve c¸agˆdas¸las¸masının en temel gu¨vencesidir! Laikligˆin yok edilmesi demek, bir toplumun karanlıgˆa su¨ru¨klenmesi demektir.Bizler bunlara sessiz kalmayacagˆız! Bizler Cumhuriyetimizin ve halkımızın onurunu hic¸ kimseye c¸igˆnetmeyecegˆiz! Emekc¸iler, o¨gˆrenciler, Cumhuriyet as¸ıkları! Go¨zlerinizdeki ates¸ so¨nmeyecek, sesiniz asla kısılmayacak! Gu¨c¸lu¨yu¨z, haklıyız, kararlıyız! Bu u¨lke bizim! Bu vatan bizim! Cumhuriyet bizim!Yas¸atacagˆız! Yas¸atacagˆız! Yas¸atacagˆız! Yas¸asın Cumhuriyet! Yas¸asın Atatu¨rk devrimleri! Yas¸asın bagˆımsız, demokratik ve o¨zgu¨r Tu¨rkiye!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü Bursa'da Gerçekleşti - Son Dakika

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