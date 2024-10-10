Cumhuriyetin 101. Yılı İçin Doğa Yürüyüşü Etkinliği

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Cumhuriyetin kuruluşun 101'inci yılı dolaysıyla Pazaryeri'nde 'Gezelim Görelim Tanıyalım' etkinliğinde doğanın güzelliklerini keşfetmeye çıktılar.

Cumhuriyetin kuruluşun 101'inci yılı dolaysıyla Pazaryeri'nde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediye işbirliğinde 'Gezelim Görelim Tanıyalım' etkinliğinde düzenlendi. Etkinlik kapsamında yapılan doğa yürüyüşü önce katılımcılara köy kahvaltısı ikram edildi. Daha sonrasında ise; doğanın güzelliklerini keşfetmeye çıkan katılımcılar Esemen ve Sorgun köylerine yürüyüş yaptılar. Yapılan yürüyüşte doğanın güzelliklerini cep telefonu kameralarına kaydettiler. - BİLECİK