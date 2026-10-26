Cumhuriyetin 103. yılı için ESOGÜ\'de dev Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün Cumhuriyetin 103. yılı dolayısıyla, "Yer Gök Kırmızı Beyaz" sloganıyla düzenlediği "Cumhuriyet Yürüyüşü"; ESOGÜ Yönetimi, personeli ve öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

ESOGÜ Kapalı Spor Salonu önünden başlayan ve kortej tarafından dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüş, ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Rektör Prof. Dr. Emine Gümüşsoy liderliğinde ESOGÜ'lüler ellerinde bayraklarla Cumhuriyetimizin 103. yılı coşkusunu hep birlikte yaşarken, yürüyüş ESOGÜ Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile tamamlandı.