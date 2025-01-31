Cunda Adası'nda Mübadele'nin 102. Yıldönümü Töreni - Son Dakika
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Cunda Adası'nda Mübadele'nin 102. Yıldönümü Töreni

Cunda Adası\'nda Mübadele\'nin 102. Yıldönümü Töreni

Ayvalık ilçesinde, mübadelenin 102. yıldönümünde Cunda Adası'nda düzenlenen törende, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu Türkçe ve Yunanca şarkılar seslendirdi. Törende geçmişle günümüz arasındaki barışçı ilişkiler vurgulandı.

31.01.2025 08:34  Güncelleme: 08:36
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; mübadelenin 102. Yıldönümünde Cunda (Alibey) Adası'nda günün anısına tören düzenlendi. Törende Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu hem Türkçe ve hem Yunanca şarkılar seslendirdi. Tören, mübadillerin Cunda'ya ilk adım attıkları noktada gerçekleştirildi.

Mübadelenin 102. yılının anısına; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Ayvalık Giritliler Derneği Kurucu Başkanı Coşkun Tunçmen ve katılımcılar tarafından denize çelenk bırakıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin törende yaptığı konuşmada; geçmişe dönüp bakıldığında ve tarihin yaprakları çevrildiğinde yaşanmış, bugün bile ders alınan acı ve tatlı olayların bulunduğunu söyledi. Yaşanmış olayların bazen, geride büyük yaralar ve derin izler bıraktığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışçı ilişkiler Büyük Mübadele'nin 102. yılında gelişiyor. Gerek Türkiye'deki, gerek Yunanistan'daki sürgün ve mübadil insanların çocukları dünün büyük acısını bugünün barışçı kültürüne dönüştürüyor. Yüz yıllarca yaşadığın topraklardan koparılmak, yeni bir düzene, yeni bir ülkeye ve yeni bir topluma alışmaya kaynaşmaya çalışarak gerçekten zor bir süreç yaşamış her iki ülkenin insanları da. Onun için, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta barış dünyada barış' olsun ki insanlık bir daha böyle acı deneyimler yaşamasın" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cunda Adası'nda Mübadele'nin 102. Yıldönümü Töreni - Son Dakika

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